In der Peter-und-Pauls-Kirche in Köngen ging Uwe Bork in seiner Kanzelrede der Frage nach den Wurzeln des Abendlandes nach

19.11.2021 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Der Journalist Uwe Bork hielt in der Peter-und-Pauls-Kirche in Köngen eine nachdenkliche Kanzelrede zum Buß- und Bettag. Darin beklagt er den zunehmende Atheismus, der sich in der Gesellschaft breitmache.

Uwe Bork hielt die Köngener Kanzelrede mit vielen Bezügen zur Gegenwart. Foto: Dietrich

KÖNGEN. Es ist eine gute Köngener Tradition: Immer am Buß- und Bettag steigt ein Nichtpfarrer auf die Kanzel der evangelischen Peter-und-Pauls-Kirche. In seiner Kanzelrede macht er – oder sie – sich jeweils Gedanken zum Zustand der Welt und der Christenheit. Immer wieder ist dies ein erfrischender Blick von außen, weichen doch Selbst- und Fremdbild oft deutlich voneinander ab, auch bei Christen. Diesmal war der Katholik, Journalist und mehrfache Buchautor Uwe Bork eingeladen. Bis zu seiner Pensionierung Ende 2016 leitete er die SWR-Fernsehredaktion „Religion, Kirche und Gesellschaft“. Sein Thema war das „christliche Abendland“: Gab es das wirklich, ging es inzwischen verloren?