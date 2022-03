Schwerpunkte

In der Nürtinger Straße in Köngen geht die Bauphase in die nächste Runde

Die alten Wasserleitungen aus dem Jahr 1964 sind marode. Deshalb wird jetzt in der Nürtinger Straße in Köngen ordentlich gebaut und erneuert. Hauptsächlich dienen die neuen und größeren Wasserrohre dem Brandschutz, denn neben dem Trinkwasser für das gesamte Industriegebiet sind auch Hydranten an die Wasserversorgung angeschlossen. Gestern war Ortstermin mit Vertretern der Gemeinde Köngen und den Esslinger Stadtwerken (Bild). Weil die Rohre in der Straße verlegt werden, ist eine Ampelregelung unumgänglich. Das sorgt natürlich für längere Wartezeiten. Köngens Hauptamtsleiter Gerald Stoll bittet deshalb die Kunden des Einkaufszentrums um Verständnis. Bis Ostern soll die gesamte Baumaßnahme dann abgeschlossen sein. Sie wird mit insgesamt rund 612 000 Euro zu Buche schlagen. Die neuen Rohre werden aber auch wieder einige Jahrzehnte halten. jh