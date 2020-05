Schwerpunkte

„In der Krise Präsenz zu zeigen, ist wichtig“

18.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Herr Elbl, seit einigen Wochen melden Sie sich einmal in der Woche bei Ihren Bürgern, informieren über die neuesten Entwicklungen, sprechen den Wernauern Mut zu. Wie wichtig ist es für Sie als Bürgermeister in diesen Zeiten Präsenz zu zeigen?

Armin Elbl, Wernauer Bürgermeister

Die Situation, in die wir durch das Corona-Virus gekommen sind, bringt ja viele Menschen an ihre Grenzen. Die psychische Belastung ist groß, selbst für die, die in ihrem Leben schon viel mitgemacht haben. Vieles ist derzeit auf Null heruntergefahren. Manche der älteren Menschen trauen sich auch gar nicht mehr hinaus. Gerade bei ihnen spürt man, dass es ein Informationsbedürfnis gibt. Wo tut sich in der Stadt etwas? Wo kehrt man gerade ein wenig zur Normalität zurück? Wie müssen wir uns in diesen Zeiten des Maskengebots verhalten? Ich glaube, die Menschen in Wernau schätzen es, zu wissen, dass die Stadt sie nicht alleine lässt mit ihren Sorgen. Ich will ihnen Mut machen, ihnen zeigen, dass wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Ich bekomme viele Rückmeldungen und weitere Anregungen auf meine Beiträge. Auch auf meiner Facebook-Seite. Und so erfahren wir im Rathaus auch, an welchen Ecken der Stadt wir noch etwas tun könnten. Man kann ja schließlich seine Augen nicht überall haben. Also, ja, ich denke schon, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, Präsenz zu zeigen.