In der Denkendorfer Straße in Köngen gibt's neue Stromleitungen

04.11.2021 05:30

In der Denkendorfer Straße in Köngen finden derzeit Bauarbeiten für die Netze BW statt. Die Firma Leonhard Weiss verlegt hier Stromkabel bis in die Kirchheimer Straße. Der Grund: Im Vorfeld zur Umgestaltung des Festplatzes wird das alte Trafotürmchen aus dem Jahr 1928 abgerissen. Die neue Trafostation steht bereits. Da der Turm auch die Freileitungen, die über Dachständer die Häuser versorgt haben, nicht mehr existiert, werden die Stromkabel nun in die Erde vergraben und neue Hausanschlüsse gelegt. Auf einem Teil der Strecke legt die Telekom auch gleich neue Leerrohrverbände für den Einzug von Glasfaserkabeln mit in die Erde. Alle neuen Nieder- und Mittelspannungsleitungen werden zum neuen Trafogebäude geführt und dort in das bestehende Stromnetz eingebunden. Die Denkendorfer Straße ist halbseitig gesperrt, der Verkehr ist mit einer Ampel geregelt. sg Foto: sg