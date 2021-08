Schwerpunkte

Impfbus-Tour in Wendlingen mit Rekord-Beteiligung

18.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Impfbus on Tour: Am Montag ließen sich in den drei Kommunen Wendlingen, Oberboihingen und Nürtingen-Reudern 234 Personen impfen. Impf-Empfehlung für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren.

Wie hier in Wendlingen am Montag ist der Impfbus auch in vielen weiteren Kommunen im Landkreis derzeit unterwegs. Foto: Just

„Wir hatten einen Spitzenwert“, resümieren die Malteser Neckar-Alb über die Aktion des Impfbusses in Reudern, Oberboihingen und Wendlingen am Montag. Seit der Impfbus der SSB in Zusammenarbeit mit den Maltesern im Bezirk Neckar-Alb und dem Landkreis Esslingen seit Ende Juli durch den Kreis tourt und sich jeder Impfwillige ohne Anmeldung quasi direkt vor der eigenen Haustüre impfen lassen kann, wird dieses Angebot zur Zufriedenheit der Initiatoren sehr gut angenommen.