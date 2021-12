Schwerpunkte

Impfbus kommt

27.12.2021 05:30

WERNAU. Der Impfbus des Landkreises Esslingen macht zwischen den Jahren nochmals Halt in Wernau. Am Mittwoch, 29. Dezember, können sich Impfwillige in der Zeit zwischen 12 und 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz vor dem Quadrium in Wernau gegen Corona impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Landratsamt weist darauf hin, dass der Ausweis und die Krankenversicherungskarte mitgebracht werden sollten – falls vorhanden auch der Impf- und der Allergiepass. An Bord des Impfbusses, sind Impfteams der Malteser sowie alle gängigen Impfstoffe. Es sind Erst- und Auffrischungsimpfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene angeboten. Weitere Informationen: www. landkreis-esslingen.de/start. Der nächste regelmäßige Impftermin im Impfstützpunkt im Quadrium Wernau, Kirchheimer Straße 68-70, ist am Freitag, 7. Januar, von 12.30 bis 18 Uhr. sys