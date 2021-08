Schwerpunkte

Impfbus in Kirchheim

23.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM. Am Samstag, 28. August, kommt der Impfbus des Landkreises Esslingen erneut nach Kirchheim und hält in den Teilorten Ötlingen, Jesingen und Lindorf. Von 12 bis 13.15 Uhr ist der Impfbus in Ötlingen, Parkplatz Eisenbahnstraße; in Jesingen von 14 bis 15.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Gemeindehalle (Im Oberhof 42); von 16.45 bis 18 Uhr, in Lindorf am Feuerwehrmagazin, Oberboihinger Straße 31. An Bord des Impfbusses, der von den Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gestellt wird, sind zwei Mobile Impfteams (MIT) der Kreisimpfzentren sowie Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson und AstraZeneca. Die Impfungen werden durch den Malteser Hilfsdienst durchgeführt. Es sind sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen ohne Termin möglich. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Zum Impfen müssen Personalausweis und Krankenversichertenkarte sowie – falls vorhanden – Impfpass und der Allergieausweis mitgebracht werden. Informationen zu allen Impfstoffen gibt es unter www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/. pm