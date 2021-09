Schwerpunkte

Impfbus hält am Nanz-Center

29.09.2021 05:30

KIRCHHEIM. Am Donnerstag, 30. September, kommt der Impfbus des Landkreises Esslingen erneut nach Kirchheim unter Teck und hält von 12 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz am Nanz-Center, Stuttgarter Straße 1.

An Bord des Impfbusses, der von den Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gestellt wird, sind zwei Mobile Impfteams (MIT) der Kreisimpfzentren sowie Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson und AstraZeneca. Die Impfungen werden durch den Malteser Hilfsdienst durchgeführt. Es sind sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen ohne Termin möglich. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich in den Kreisimpfzentren in der Zeppelinstraße 112 in Esslingen und in der Messehalle 9 auf der Landesmesse am Flughafen Stuttgart von 7 bis 20 Uhr ohne Termin impfen zu lassen.

Bei der Impfaktion durch den Impfbus können auch – wie in den Impfzentren des Landkreises – Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden. Für alle Personen unter 18 Jahren steht der Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung, der für diese Altersgruppe bereits die entsprechende Zulassung hat. Voraussetzung ist, dass ein Elternteil dabei ist und das Kind über einen Lichtbildausweis wie beispielsweise einen Kinder- oder Schülerausweis oder eine Krankenversichertenkarte mit Bild verfügt. Ab 16 Jahren kann selbständig in die Impfung eingewilligt werden.

Zu beachten ist: Zum Impfen müssen ein Ausweisdokument und die Krankenversichertenkarte sowie – falls vorhanden – der Impfpass und der Allergieausweis mitgebracht werden. Die weiteren Stationen des Impfbusses werden jeweils auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-esslingen.de veröffentlicht. pm