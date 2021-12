Schwerpunkte

Impfaktionen in Wendlingen

16.12.2021 05:30

Heute und am Samstag wird im Treffpunkt Stadtmitte gegen Corona geimpft.

WENDLINGEN. Die Hausärzte impfen in ihren Praxen mit Hochdruck und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Darüber hinaus ist die Stadt bemüht, weitere Impfaktionen im Treffpunkt Stadtmitte anbieten zu können.

Am Donnerstag, 16. Dezember von 8 bis 14 Uhr sowie am Samstag, 18. Dezember von 12 bis 16 Uhr werden daher auf Initiative der Hausarztpraxis Dr. Cordula Flad erneut Impfaktionen gegen das Coronavirus im Treffpunkt Stadtmitte stattfinden. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich online über www.impfen-bw.com Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff, also entweder Moderna oder BioNTech angeboten. Eine feste Zuteilung bestimmter Impfstoffe ist nicht möglich. Es ist jedoch jeder mRNA-Impfstoff wirksam in der Bekämpfung der Pandemie. Berechtigt sind alle Personen ab zwölf Jahren und bei den Auffrischungsimpfungen, wenn die Zweitimpfung vor mindestens fünf Monaten erfolgt ist.

Der Malteser Hilfsdienst bietet seit 10. Dezember jeden Freitag von 12.30 Uhr bis 18 Uhr Impftermine im Quadrium in Wernau an. Es ist keine Anmeldung notwendig. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit allen drei zugelassenen Impfstoffen angeboten. pm