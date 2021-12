Schwerpunkte

Impfaktionen in Kirchheim

09.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Malteser, Deutsches Rotes Kreuz und Ärztehaus impfen dienstags sowie am Samstag, 18. Dezember.

KIRCHHEIM. Das Ausrufen der Alarmstufe II, die 2-G-Plus-Regelung und die Zunahme der benötigten Booster-Impfungen sorgen für ein gesteigertes Interesse an Impfungen sowohl in den Arztpraxen als auch bei lokalen Impf-Aktionen. „Als Stadt unterstützen wir gezielt Aktionen, wie die des Malteser Hilfsdienstes oder des Deutschen Roten Kreuzes. Darüber hinaus führen wir Gespräche mit niedergelassenen Ärzten sowie anderen Organisationen zur Einrichtung einer Impfambulanz und weiteren dauerhaften Impfangeboten in den Stadtteilen. Hier sind kontinuierliche Impfungen mit Voranmeldung vorgesehen, über die wir separat informieren werden“, erläutert Oberbürgermeister Dr. Bader die weiteren Planungen. Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht aller Impfangebote in Kirchheim gibt es unter www.kirchheim-teck.de/impfangebote.