Schwerpunkte

Immer mehr Kinder mit Adipositas im Kreis

22.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Hier mal ein schnelles Fast Food, da eine Tüte Süßigkeiten, und zum Durstlöschen gibt es Softgetränke. Dazu möglichst wenig Sport und Bewegung. Bei dieser Kombination wundert es einen nicht, dass jedes siebte Kind in Deutschland zu dick oder krankhaft übergewichtig ist, so eine Studie des Robert-Koch-Instituts. 2018 waren im Landkreis Esslingen 820 AOK-versicherte Kinder bis zwölf Jahre wegen Adipositas – also krankhaftem Übergewicht – in medizinischer Behandlung. Vier Jahre zuvor waren es noch 600 Kinder.