Schwerpunkte

Im Stadion in Wendlingen wurde die Laufbahn erneuert

30.05.2022

Da ist noch echte Handarbeit gefragt: die Rundlaufbahn im Stadion im Speck ist in die Jahre gekommen. Höchste Zeit also, die marode Bahn zu sanieren. Nach einer umfassenden Reinigung wurden einzelne Beschädigungen wie Risse und loser Untergrund ausgebessert. Die Neubeschichtung vervollständigte dann das Retopping. Während die Laufbahn wegen der längeren Haltbarkeit einen wasserundurchlässigen Kunststoffbelag erhält, wurden die Halbkreise oben und unten des Spielfelds durch einen wasserdurchlässigen Belag ersetzt. Damit will man einer Pfützenbildung vorbeugen. Wenn alles klappt, dann können ab dieser Woche die Gerätschaften wieder aufgebaut und die Linierung zwischen den Laufbahnen aufgebracht werden. Die Kosten für das Retopping der Rundlaufbahn inklusive der Linierung sowie des Ab- und Aufbaus der Gerätschaften wie für die Stabhochsprung- und Diskusanlage belaufen sich nach Angaben von Bernd Eppinger, von der Abteilung Tiefbau, auf etwa 157 000 Euro. gki/Foto: Kiedaisch