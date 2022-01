Schwerpunkte

Im Oberboihinger Ortskern enstehen 14 neue Wohnungen

25.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Oberboihingen arbeitet unermüdlich daran, die Attraktivität des Ortskerns zu erhöhen. Mit der Bebauung in der Bahnhofstraße, Ecke Nürtinger Straße kommt man diesem Ziel ein Stück näher.

Die Lage ist exponiert – derzeit ist der Gebäudebestand an der Ecke Bahnhofstraße/Nürtinger Straße jedoch nicht allzu attraktiv. Das soll sich bald ändern. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Das Thema Innenverdichtung hat die Gemeinde Oberboihingen schon seit Jahren fest im Blick. Neuestes Vorhaben ist die Neubebauung der Grundstücke Bahnhofstraße/Ecke Nürtinger Straße. Darüber beriet der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Das Ladengeschäft im Erdgeschoss steht schon längere Zeit leer, nun soll der gesamte Gebäudekomplex, bestehend aus Wohnhaus und Scheune, abgerissen werden. So wird Platz für ein neues Gebäude geschaffen. Das ist auch schon in Planung.