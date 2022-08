Schwerpunkte

Im Neubaugebiet Steinriegel in Wendlingen: Hauptsache es entsteht Wohnraum

01.08.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nicht nur einkommensschwache Mieter tun sich auf dem Wohnungsmarkt schwer, eine Wohnung zu finden. Auch junge Familien der kaufwilligen Mittelschicht von Eigentumswohnungen können sich die aktuell aufgerufenen Preise immer weniger leisten.

Das Neubaugebiet im Bauabschnitt „Steinriegel 1“ befindet sich aktuell in der Erschließungsphase und ist inzwischen mit Bauzäunen umschlossen. Der Mutterboden ist teilweise abgegraben worden, die ersten Kanalrohre liegen für den Tiefbau bereit. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Nach Abschluss des Umlegungverfahrens sollen im Neubaugebiet Steinriegel in Wendlingen deshalb drei Grundstücke in städtischem Eigentum mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Wie deren Umsetzung vonstatten gehen soll, damit befasste sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause.