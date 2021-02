Schwerpunkte

Im Landkreis Esslingen ist die erste Impfrunde in Pflegeheimen erledigt

08.02.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs

In Pflegeheimen sind Anfang dieser Woche die letzten Impfungen im Gange – Pflegeheim Geiselhart war am Freitag an der Reihe

Im Landkreis Esslingen geht es nun einigermaßen vorwärts mit dem Impfen. Zumindest die Seniorenheime hatten nun so gut wie alle Besuch von einem mobilen Impfteam. Am Freitag war das Pflegeheim Geiselhart in Wendlingen als letzte Einrichtung der Lauterstadt an der Reihe.

Dieter Krauß nimmt die Impfung, die ihm Melvin Mendritzki verpasst, mit Gelassenheit hin. Zwei gerade geimpfte Pflegekräfte machen unterdessen die vorgeschriebene Pause. Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN. Dieter Krauß ist 82 Jahre alt. Er wohnt im Pflegeheim Geiselhart. Und bekam am Freitag seine erste Dosis des Corona-Impfstoffes gespritzt. Für ihn und seine Tochter Petra Krauss war sonnenklar: Die Impfung muss sein. Dieter Krauß’ Frau wohnt nicht im Pflegeheim. Und muss daher noch etwas auf den Impftermin warten. Die Tochter hingegen bekam ihre Impfdosis ebenfalls am Freitag. Sie arbeitet im Pflegeheim als Sekretärin und ist nun erleichtert. Denn mit der Impfung hat sie nun ein sichereres Gefühl, wenn sie mit Vater und Mutter in Kontakt ist.