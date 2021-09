Schwerpunkte

Im Köngener Schloss gab das Quintet des US-Trompeters Joe Magnarelli-Quintet ein fulminantes Konzert

29.09.2021 05:30, Von Albrecht Nissler — E-Mail verschicken

Das Joe Magnarelli Quintet setzt neue musikalische Maßstäbe im Köngener Schloss. Der US-Jazztrompeter hinterließ mit seiner internationalen Band den Eindruck von intrinsischer Professionalität.

KÖNGEN. Selten war im Jazz-Club Schloss Köngen in der Vorbereitungsphase einer Veranstaltung eine so hohe Erwartungshaltung aufgebaut worden. Denn Konzerte müssen coronabedingt anders organisiert werden, als dies vor der Pandemie der Fall war. Andererseits hatte sich eine Band angesagt, deren Besetzung schon im Vorfeld neue musikalische Maßstäbe versprach.

Das Joe Magnarelli Quintet mit seinen hochkarätigen Musikern aus vier Ländern ist derzeit auf Tournee in Deutschland unterwegs. Ohne große Worte legten die fünf Jazzer mit dem Titel „Firm Roots“ gleich richtig los, allesamt Spitzenkönner an ihren Instrumenten. Ein fulminanter Beginn in schnellem, bebopartig angehauchtem Tempo, mit blitzsauberen Unisono-Passagen von Trompete und Tenorsaxofon sowie grandiosen Improvisationen, grundiert von einer makellosen Rhythmusgruppe. Ein Auftakt nach Maß.

Doch die Band bezauberte das Publikum auch durch melodiöse Balladen wie „My Ideal“, „Body And Soul“, swingende Einlagen oder gar einen Jazz-Waltz. Die fachkundigen Zuhörer honorierten die genialen Klangwelten der Musiker mit tosendem Applaus.