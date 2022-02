Schwerpunkte

Im Köngener Jazz-Club gab es von Soleil Niklasson eine konzertante Botschaft der Liebe

01.02.2022 05:30, Von Albrecht Nissler

Das Soleil Niklasson Quintet reißt das Publikum in der Schlosskapelle nicht nur musikalisch mit. Damit gelang dem Jazz-Club, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, ein grandioser Start in das Jahr.

Soleil Niklasson entfachte mit ihrer Band ein musikalisches Feuerwerk. Foto: Nissler

KÖNGEN. Besser hätte es nicht laufen können. Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr gastierte nun das Soleil Niklasson Quintet im zweiten Anlauf in den Gemäuern des Schlosses und bescherte dem Publikum einen grandiosen Start in das Jubiläumsjahr des heimischen Clubs. 20 Jahre Jazz-Club Schloss Köngen – eine Erfolgsgeschichte. Nicht ohne Stolz verwies der Erste Vorsitzende Johannes C. Laxander in seiner Begrüßungsrede auf das bisher Erreichte und ließ die vergangenen zwei Jahrzehnte kurz Revue passieren. „Soleil Niklasson und ihre Mitmusiker werden uns heute sicherlich mit einem tollen Programm erfreuen“, so lauteten seine abschließenden Worte.