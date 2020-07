Schwerpunkte

Im Juli beginnt die Hungerszeit für Hummeln und Co.

13.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Gartentipp: Die besten Hummel-Pflanzen für den heimischen Garten und Balkon

Hummeln mögen, wie viele Insekten, blaublühende Pflanzen Foto: Adobe Stock

(pm). Im Juli beginnt die Hungerzeit für Hummeln und Honigbienen. Denn während im April und Mai eine bunte Vielfalt an heimischen Bäumen, Sträuchern und Blumen ihren Nektar und Pollen zum Absammeln preisgeben, wird es ab Juni zunehmend schwierig für Insekten, satt zu werden. Ein Indiz für den beginnenden Nahrungsmangel sind die Massen an toten Hummeln, die jedes Jahr unter Linden entdeckt werden. Weil zum Blühzeitpunkt der Silberlinde das sonstige Nektarangebot sehr gering ist, nehmen Wissenschaftler an, dass so viele Hummeln die Linden gezielt ansteuern, dass am Ende gar nicht alle satt werden können und sie entkräftet sterben.