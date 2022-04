Schwerpunkte

Im Interview spricht sich Cellcentrics-Geschäftsführer Christian Mohrdieck eindeutig für den Standort Weilheim aus

07.04.2022 05:30

Der Wunschstandort von Cellcentric ist Weilheim. Professor Christian Mohrdieck, Mitglied der Geschäftsführung, erklärt, warum das so ist, und äußert sich zum Bürgerentscheid, zu Zeitplänen und Zukunftsperspektiven.

Cellcentric plant für die neue Fabrik eine umfangreiche Begrünung und Fotovoltaik auf dem Dach. Grafik: Cellcentric

WEILHEIM. In Weilheim stimmen die Bürger am 24. April über das Gewerbegebiet „Rosenloh“ ab – und damit auch über die Ansiedlung des Brennstoffzellenherstellers Cellcentric. Was das für das Unternehmen bedeutet, erläutert Professor Dr. Christian Mohrdieck, Mitglied der Cellcentric-Geschäftsführung, im Interview mit Bianca Lütz-Holoch.