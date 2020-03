„Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen“

19.03.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Wendlingerin Nadine Banken ist Kandidatin in der TV-Kochshow „Hensslers Countdown – Kochen am Limit“

Solche Komplimente bekommt man nicht alle Tage zu hören, und schon gar nicht von einem Zwei-Sterne-Koch: „Du bist eine gigantische Hobbyköchin.“ – Nadine Banken ist demnächst in der TV-Show „Hensslers Countdown – Kochen am Limit“ zu sehen. Die Wendlingerin ist glücklich, dass sie für die Kochshow ausgewählt wurde, und verbrachte eine „geile Zeit“ in Hamburg.

Mit diesem T-Shirt mit der Aufschrift „#Dschungelköchin – Ich bin kein Star, lasst mich da rein!!!“ trat sie bei der Kochshow auf. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Die Wendlingerin kommt mit ihrem Mops Barolo in die Redaktion. Ein ungewöhnlicher Name für einen Hund. Weinkenner schätzen dieses italienische Gewächs aus Piemont. Dazu gehört auch Nadine Banken, die nicht nur gutes Essen liebt, wie man seit dem „Perfekten Dinner“ (Vox) vor fünf Jahren Jahren weiß, als sie die anderen Kandidaten zu Hause bekocht hat. Auch sie ist nicht abgeneigt, einen guten Rotwein zu einem guten Essen zu trinken. Als Filialleiterin eines Feinkostgeschäfts in Stuttgart sitzt sie sozusagen direkt an der Quelle.