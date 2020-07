Schwerpunkte

ICE-Trasse: Fahrbahn der Neckarbrücke wurde betoniert

10.07.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Die Neckarbrücke, die zur ICE-Trasse Stuttgart–Ulm gehört, ist fast fertig gebaut – Ende Juli kommt das Traggerüst weg

Fast fertig ist die Neckarbrücke über die K 1219, über die in ein paar Jahren ICE-Züge sausen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Im Frühjahr 2018 begannen die Bauarbeiten an der Neckarbrücke, auf der in ein paar Jahren ICE über die Kreisstraße 1219 und den Neckar sausen werden. Als jedoch die Überbrückung des Neckars geschafft war, hörten die Bauarbeiten zunächst auf. Denn die Kreisstraße diente eineinhalb Jahre als Umleitungsstrecke. Kaum war die Umleitung Anfang Mai aufgehoben, begannen auch die Arbeiten an der Brücke wieder. Und zwar in dem Moment, als die K 1219 für die Arbeiten zur Ertüchtigung des Hochwasserschutzes am Neckar gesperrt wurde. Was gut war, denn Lkws hätten nicht unter der Schalung und dem Traggerüst, beides notwendig für die Betonage des Brückenkörpers, hindurchgepasst.