Hunderte warten vor dem Impfbus in Köngen

18.11.2021 05:30

KÖNGEN. Fast konnte man es erahnen: Auch in Köngen bildete sich vor dem Impfbus gestern Nachmittag eine lange Schlange. Von den 300 Impfwilligen mussten 200 Personen ungeimpft wieder nach Hause gehen.

Viele Impfwillige standen in der Schlange an. Auch viele Auswärtige nutzten die Gelegenheit, sich in Köngen einen Pieks zu holen Foto: Diehls

Für den großen Andrang könnte auch die seit heute geltende, vom Land ausgerufene Alarmstufe verantwortlich sein, die Ungeimpften etliche Beschränkungen auferlegt. Von 12 bis 14 Uhr holten sich bisher Ungeimpfte ihren Piks ab, etliche kamen aber auch für die Booster-Impfung zum Festplatz. Nicht alle Menschen in der langen Schlange kamen aus Köngen. Auch Stuttgarter Kennzeichen wurden gesichtet. Zu wenig Impfstoff? Das konnte sich eine der Impflinge dann doch nicht vorstellen, denn sie konnte zwischen all den Impfstoffen, die der Bus an Bord hatte, wählen.

Infos zu den Bestimmungen während der Alarmstufe: www.baden-wuerttemberg.de sg