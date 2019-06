Hohe Rücklagen bereits verplant

07.06.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Jahresrechnungsabschluss der Gemeinde Oberboihingen für 2018

OBERBOIHINGEN. Trotz guter Ergebnisse müsse die Gemeinde weiterhin auf Sicht fahren, da die Rücklagen in Höhe von 9,079 Millionen Euro bereits für Maßnahmen in den nächsten Jahren verplant seien, bremste Bürgermeister Torsten Hooge eventuell aufkommende Jubelschreie aus, als der Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Oberboihingen und den Jahresabschluss 2018 der Wasserversorgung am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung einstimmig verabschiedete.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 hat sich das Gesamtvolumen des Haushalts nach dem jetzigen Rechnungsergebnis 2018 folgendermaßen verändert: statt den geplanten 18 071 560 Euro ergibt sich nun ein Gesamtvolumen von 17 899 797 Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 14 801 435 Euro (vorher 15 011 220 Euro) und auf den Vermögenshaushalt 3 098 361 statt 3 060 340 Euro.