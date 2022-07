Schwerpunkte

Hoffest in Neckarspinnerei Wendlingen

04.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Am Sonntag, 10. Juli, 12 bis 19 Uhr, findet in der Neckarspinnerei in Unterboihingen ein Hoffest statt. Veranstalter ist der Stuttgarter Verein Adapter, der vor Kurzem auf dem Areal ein Wohnmodul vorgestellt hat, mit dem kurzfristig Wohnraum auch innerhalb von Gebäuden geschaffen werden kann. Dieses Wohnmodul, Endo genannt, wird während des Hoffests zu sehen sein. Das Programm beginnt um 12 Uhr mit Flomann (Musik), um 14 Uhr ist eine Führung geplant. um 15 Uhr gibt es nochmals Musik mit Sam Whiskey. Um 16 Uhr ist eine weitere Führung durch die Neckarspinnerei anberaumt. Mit Musik geht das Programm zu Ende: Um 17 Uhr spielt The Rare Birds Club, um 18 Uhr beschließt Flomann das Hoffest mit einigen Songs. pm