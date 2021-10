Schwerpunkte

Concerto italiana in der Zehntscheuer Köngen

11.10.2021 05:30, Von Rainer Kellmayer — E-Mail verschicken

Rasante Tonketten und schwelgerisches Belcanto: Beim „Concerto italiana“ füllten festliche Klänge den stilvollen Raum der Köngener Zehntscheuer.

Das Ensemble Grinio mit der Sopranistin Gundula Peyerl Foto: Kellmayer

KÖNGEN. Für den guten Ton sorgte das Ensemble Grinio, in dem sich Dozenten der in Köngen beheimateten Grinio-Akademie exquisiter Kammermusik widmen. Mit dem Zitat „Musik macht die Tür zur Seele auf“ von Sophie Scholl führte Sonja Spohn, die stellvertretende Vorsitzende des veranstaltenden Geschichts- und Kulturvereins Köngen, in das Konzert ein.