Hilfstransport aus Wendlingen für die Ukraine

05.03.2022 05:30, Von Sarah Eckert — E-Mail verschicken

In Wendlingen sammelten Özgür Kurc, Buket Kurc, Magda Kornek und Sylvia Tunjic Spenden, um den Flüchtenden aus der Ukraine zu helfen. Am Freitag fuhren sie dann nach Polen, um diese zu verteilen.

Buket Kurc, Magda Kornek und Sylvia Tunjic (von links) beim Transporterbeladen Foto: Eckert

WENDLINGEN Die Hilfsbereitschaft gegenüber den ukrainischen Flüchtenden ist groß in der deutschen Bevölkerung. Nun ist in Wendlingen am Freitag ein Hilfstransport in Richtung Polen gestartet.