Herzlicher Empfang mit warmen Worten

28.09.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Am gestrigen Sonntag wurde das Pfarrersehepaar Teresa Nieser und Dr. Ulrich Dreesmann in Oberboihingen eingesetzt

Grund zum Feiern hatte die evangelische Kirchengemeinde Oberboihingen. Nach achtmonatiger Vakatur der Pfarrstelle wurden die Pfarrer Teresa Nieser und Dr. Ulrich Dreesmann am gestrigen Sonntag in der Bartholomäuskirche von Dekan Michael Waldmann feierlich in ihr neues Amt eingesetzt.

Einsetzung des neuen Pfarrersehepaares Dr. Ulrich Dreesmann und Teresa Nieser (Bildmitte) durch Dekan Michael Waldmann (links). Mit Redebeiträgen beteiligt waren Bürgermeister Torsten Hooge und Kirchengemeinderatsvorsitzende Katrin Masen. Foto: Rudi Fritz

OBERBOIHINGEN. Am Eingang der Bartholomäuskirche mussten einige Besucher, die nicht angemeldet waren, abgewiesen werden. Der Gottesdienst wurde aber per Video auf den Dorfplatz übertragen. Die 104 unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften den Investiturgottesdienst im Gotteshaus verfolgenden Zuhörer wurden von Dekan Michael Waldmann begrüßt. „Es ist heute ein Tag der Freude, dass wir nach achtmonatiger Vakatur ein neues Pfarrersehepaar bekommen“, stellte Waldmann die Nachfolger von Hannes Gaiser vor. „Sie bekommen zwei unterschiedliche Menschen als Pfarrer und Pfarrerin“, konstatierte der Dekan. Die Aufgaben der Seelsorger seien Predigten, Taufen, Beerdigungen seelsorglich zu begleiten, an der Schule zu unterrichten und Gottesdienste zu feiern. „Als Pfarrer sind sie auch Brückenbauer, die Menschen zusammen bringen sollen“, bezeichnete Waldmann als die wichtigste Aufgabe der Kirchenvertreter.