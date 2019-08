Helfer vor Ort: Das erste richtige Einsatzfahrzeug

09.08.2019, Von Sylvia Gierlichs

Die Wendlinger DRK-Bereitschaft freut sich über ihr voll ausgestattetes Gebrauchtfahrzeug

Yvonne Sigler, Melvin Mendritzki und Torsten Stutz (von links) mit ihrem neuen Teammitglied – dem Helfer-vor-Ort-Fahrzeug. sg

WENDLINGEN. Er war eine gute Gelegenheit, der Q 5. Von der DRK-Ortsgruppe in Triberg im Schwarzwald konnte das Wendlinger DRK das Fahrzeug für 21 000 Euro erwerben. Der Euro-5-Diesel hat erst 53 000 Kilometer auf dem Tacho – ein Schnäppchen also. Eigentlich hatte das Wendlinger DRK einen Skoda ins Visier genommen. Der allerdings noch mit der notwendigen Sonderausstattung hätte nachgerüstet werden müssen. „Rund 10 000 Euro kostet so etwas“, sagt Melvin Mendritzki, Bereitschaftsleiter des Wendlinger DRK. Der „Neue“ hat alle notwendigen Extras bereits an Bord.