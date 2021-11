Schwerpunkte

Helfer des DRK Wendlingen-Unterensingen waren im Ahrtal

11.11.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Helfer und Helferinnen der Bereitschaft des Roten Kreuzes Wendlingen-Unterensingen sind immer wieder im Einsatz in den Gemeinden und Städten der von der Flutkatastrophe heimgesuchten Gebiete.

An vielen Häusern stehen Durchhalte-Parolen. Fotos: DRK Wendlingen-Unterensingen

WENDLINGEN/KOBLENZ. Fast vier Monate ist es her, seit Unwetter biblischen Ausmaßes im Ahrtal und weiteren Eifelregionen in Rheinland-Pfalz und in Teilen Nordrhein-Westfalens ganze Landstriche verwüstet haben. Unfassbar groß war die Anteilnahme angesichts der vielen Menschen, die durch die Überschwemmungen ums Leben kamen. Aus allen Teilen der Bundesrepublik kamen neben den offiziellen Helfern zahllose Ehrenamtliche, um die von der Flut mitgerissenen und zerstörten Häuser, Autos, Holz, Versorgungsleitungen aufzuräumen. Die Solidarität und die Spendenbereitschaft waren unbeschreiblich.