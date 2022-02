Schwerpunkte

Heimsieg fürs Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium bei Jugend debattiert

26.02.2022 05:30, Von Sarah Eckert — E-Mail verschicken

Nach zweijähriger Corona-Pause wurde in Wendlingen wieder debattiert. Zum Wettbewerb angetreten sind Schulen der Region, unter anderem war auch das Hölderlin-Gymnasium aus Nürtingen dabei. Besonders die Wendlinger Schüler hatten Grund zum Jubeln.

Die Finalisten der Altersgruppe zwei (v. l. n. r.): Fiona Jeisel, Pia Kummer, Vivien Schleßinger und Hannes Wangler. Foto: Eckert

WENDLINGEN. Der Regionalwettbewerb von Jugend debattiert hat am Donnerstag am Robert-Bosch-Gymnasium stattgefunden. Zur Freude aller konnte dieser das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie in Präsenz abgehalten werden. Davon profitierten vor allem die Schüler. „Man kann neue Bekanntschaften hinter den Kulissen jetzt schließen“, freut sich Hannes Wangler, Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Esslingen.