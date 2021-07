Schwerpunkte

Heimische Bienenvölker

OBERBOIHINGEN (pm). Wissenswertes über die heimischen Bienenvölker ist das Thema bei der Wanderung des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Oberboihingen am Sonntag, 11. Juli. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Friedhof am „Brand“ am Ortsrand Richtung Reudern. Imker Joachim Gleich führt zu seinen verschiedenen Bienenvölkern im Donzdorfer Tal und am Käppele. Der Lehrbienenstand des Imkervereins Kirchheim bei der Hahnweide ist ebenso Bestandteil der Runde. Die Rückkehr nach Oberboihingen ist gegen 17 Uhr mit einer Abschlusseinkehr im Wanderheim in der Rosenstraße geplant. Rucksackvesper sollte mitgenommen werden (eine Grillmöglichkeit besteht). Da die Wandergruppe aktuell auf 25 Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Jörg Haußmann erforderlich unter Telefon (0 70 22) 6 38 57, (01 76) 45 03 24 64 oder haussmann.joerg@web.de.