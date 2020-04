Heftige Diskussion um Maskenpflicht

22.04.2020 05:30, Von Andreas Volz

In Kirchheim soll sie ab Donnerstag gelten – viele tragen sie schon freiwillig

KIRCHHEIM. Als eine der ersten Städte in Baden-Württemberg hat Kirchheim die Pflicht zum Maskentragen eingeführt. Bereits ab Donnerstag soll sie dort gelten. Heftig wurde im Vorfeld darüber diskutiert. Dabei halten sich zwei Drittel der Innenstadtbesucher schon freiwillig daran.

Es ist ein gewöhnlicher Montagvormittag in Kirchheim, fast alle Läden haben geöffnet. Fast fünf Wochen lang waren Freizeitfreuden wie Shopping oder Eisschlecken nicht mehr möglich, untersagt wegen der Ansteckungsgefahr in Corona-Zeiten. Doch während die vorsichtige Öffnung der Läden in allen Städten ein Thema ist, wird in Kirchheim eines besonders diskutiert, weil sich die Stadt hier zu einer Vorreiterrolle entschlossen hat: die Maskenpflicht.

Bis dato ist sie nach wie vor nur eine dringende Empfehlung. Zur Pflicht dürfte das Tragen der Masken erst am Donnerstag werden. Trotzdem waren am Montag zwei Drittel der Passanten bereits mit irgendeiner Art von Mundschutz unterwegs. Zur Not tut es ja tatsächlich ein Tuch, das Mund und Nase bedeckt. Die Marktbeschicker beispielsweise tragen alle ihre Masken. Manche schützen damit zuweilen auch lieber nur den Kehlkopf statt Mund und Nase.