Schwerpunkte

Haushaltsanträge in Köngen gingen fast alle durch

02.02.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Die Anträge der Köngener Gemeinderatsfraktionen gingen so gut wie alle durch. So wird die Gemeinde 10 000 Euro bei Oikocredit anlegen. Nicht kommen wird hingegen eine Schnellladesäule in der Ortsmitte.

KÖNGEN. Die Köngener Gemeinderäte wählen ihre Anträge stets mit Bedacht. Es wird nicht das große Rad gedreht und der Blick auf die Gemeindefinanzen lässt so gut wie immer die Vernunft walten. Am Montagabend wurden die noch im vergangenen Jahr eingebrachten Anträge nun diskutiert.