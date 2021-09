Schwerpunkte

Hauptversammlung TV Unterboihingen

13.09.2021

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Der Turnverein Unterboihingen lädt alle Ehrenmitglieder und Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Diese musste Corona-bedingt zweimal verschoben werden und findet nun am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Georg in Wendlingen-Unterboihingen statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte der Vorstandschaft. Nach den Entlastungen folgen die Neu- beziehungsweise Wiederwahlen von Funktionären des Vereins und Anträge. Danach werden die Vereinsmitglieder über den derzeitigen Stand der Baumaßnahmen im neuen Sportgelände Im Speck und den Stand der Planungen für das neue Vereins-Sportheim des TVU informiert. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes gibt es neben Bekanntgaben der Vereinsleitung auch die Möglichkeit für die Mitglieder, Fragen zu stellen oder Anregungen zur Vereinsarbeit zu geben. Anträge sind bis spätestens 24. September bei der Geschäftsstelle des Vereins in der Höhenstraße 69 b einzureichen. Die Ehrungen von verdienten Mitgliedern der Jahre 2020 und 2021 werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. pm