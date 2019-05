Handy-Recycling für „Eine Welt“

Erlös fließt in nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika

KÖNGEN (pm). Seit mehr als vier Jahren beteiligt sich der Köngener Weltladen gemeinsam mit der Initiative Eine Welt Köngen an der Handyaktion „fragen. durchblicken. nachhaltig handeln!“, die unter der Schirmherrschaft von Umweltminister Franz Untersteller steht. Nun haben viele Menschen dazu beigetragen, dass die Köngener Sammelstelle im Weltladen die 2 000er-Grenze übersprungen hat.

Mit der Einsendung der Handybox vom 25. April wurden insgesamt 2 023 Geräte eingeschickt. Mit dieser beeindruckenden Zahl konnten 18 207 Gramm Kupfer, 303,45 Gramm Silber und 50,575 Gramm Gold zurückgewonnen werden. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, so Gerlinde Maier-Lamparter, die die Aktion in Köngen verantwortet. Die Sammlung geht weiter, denn in deutschen Schubladen liegen noch etwa 124 Millionen ungenutzter Handys und damit große Mengen an wertvollen Rohstoffen.

Die Handyaktion bewirkt doppelt Gutes: Rohstoffe wie Gold, Silber, Platin, Palladium und Kupfer werden dem Rohstoffkreislauf zugeführt. Mit dem Erlös werden drei Projekte in Afrika unterstützt: der Aufbau einer Gesundheitsversorgung im Ost-Kongo (über DIFÄM), Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in Uganda (Aktion Hoffnung) und die Ausbildung junger Menschen in Äthiopien (ejw).