Gutachterausschuss: Oberboihingen ist dabei

28.05.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

40 Kommunen schließen sich dem Zweckverband an – Unterzeichnung der Satzung findet am Montag in Wernau statt

Wie viel ist das Grundstück wert, auf dem eine Immobilie gebaut wird? Das ist in den Bodenrichtwerten festgelegt. Festgelegt werden die von Gutachterausschüssen. Im Landkreis Esslingen soll jetzt allerdings damit Schluss sein, dass jede Kommune einen eigenen Ausschuss hat. Künftig wird es einen Ausschuss für den gesamten Landkreis geben.

OBERBOIHINGEN. Einen gemeinsamen Gutachterausschuss wird es künftig im Landkreis Esslingen geben. 40 Gemeinden werden ihm angehören, Ostfildern und Esslingen haben dem Zweckverband schon eine Absage erteilt, Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen wollen sich noch nicht sofort entscheiden. Die Unterzeichnung der Satzung zur Gründung des Zweckverbandes findet am kommenden Montag in Wernau statt. Der Ausschuss wird gegründet, um nach Inkrafttreten der reformierten Grundsteuererhebung Bodenrichtwerte erheben zu können, die einer rechtlichen Überprüfung standhalten. Dies kann jedoch nur dann der Fall sein, wenn mehr als 1000 Gutachten im Jahr abgewickelt werden – ein Richtwert, den kleinere Städte und Gemeinden nicht erreichen.

„Wir müssen dem Ausschuss zustimmen“, sagte Gemeinderat Joachim Scheerer. Der Gutachterausschuss der Gemeinde habe zwar bisher gut funktioniert, aber die Rahmenbedingungen hätten sich geändert.