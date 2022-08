Schwerpunkte

Gut alt werden in Wernau

Wohnen und Kontakte sind wichtige Themen im Alter. Ergebnisse der Bürgerbefragung.

WERNAU. Was brennt der Generation 50 plus auf den Nägeln? Bei der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung „Gut alt werden in Wernau – Starkes Ehrenamt für alle!“ wurde rege und konstruktiv diskutiert. Nach der Begrüßung und einem ausdrücklichen Dank an all die ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer in der Fragebogenauswertung durch Bürgermeister Armin Elbl stellte sich Sabrina Göb als Koordinatorin von VERA vor, der es wichtig ist, die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses im nächsten Jahr mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern weiterzuführen.

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung „Gut alt werden in Wernau – Starkes Ehrenamt für alle!“ hatte die Stadt Wernau in Zusammenarbeit mit VERA – vernetzt und aktiv im Alter, im Mai eine Befragung zur Lebensqualität von Menschen von 50 plus durchgeführt. 158 engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich aktiv an dieser Aktion beteiligt und ihre Meinung eingebracht. Die Ergebnisse der Bürgerbefragung wurden jetzt im Quadrium im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit präsentiert und erläutert.