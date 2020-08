Schwerpunkte

Gruorn entdecken

10.08.2020 05:30

Mit dem Beginn der Urlaubszeit haben sich die Öffnungszeiten in Gruorn geändert. Das teilt das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn mit. Bei schönem Wanderwetter sind das Museum und die Wirtschaft im Schulhaus von Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet. Angeboten werden kalte Getränke, Kaffee und Kuchen und Eis. Am Samstag und Sonntag ist der Wirt mit seinem Team ab 11 Uhr für die Besucher bereit. Wie bisher gibt es verschiedene Gerichte zum Mittagessen. Am Montag ist Ruhetag.

Auch die Kirche ist geöffnet. Am Sonntagnachmittag ist ein Kirchen- und Geschichtsführer für Fragen von interessierten Besuchern anwesend. Besuchergruppen sind auch unter der Woche herzlich willkommen. Für diese werden individuelle Zeiten sowohl für die Bewirtung als auch für eine geschichtliche Führung mit einem Kirchen- und Geschichtsführer des Komitees vereinbart. Bei der Touristik Information können Gruppenbesuche – auch mit Bussen – gebucht werden, Telefon (0 73 81) 18 21 40. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es gelten die Bestimmungen der Corona-Verordnung.

Der Weg vom Zugang Trailfinger Säge beträgt knapp zwei Kilometer und ist für Kinderwagen geeignet. Da Gruorn im ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen liegt, ist darauf zu achten, dass die gekennzeichneten Wege nicht verlassen werden dürfen.

Weitere Infos zu Gruorn gibt es auf der Homepage des Komitees zur Erhaltung der Kirche in Gruorn www.gruorn.info.