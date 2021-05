Schwerpunkte

Grübel referierte zu Patientenverfügungen

10.05.2021 05:30

(pm) In zwei Online-Vorträgen informierte der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel (CDU) kürzlich über 200 Teilnehmer zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Im Vortrag stellte Grübel heraus, weshalb es wichtig sei, vorzusorgen: „Es führt zu Problemen, wenn bei schwerer Krankheit Behandlungswünsche und die Vertretung ungeregelt sind. Angehörige können dann beispielsweise bei Fragen zu medizinischer Behandlung nicht entscheiden. Unverheiratete Paare dürfen im Notfall nicht einmal ärztliche Auskunft über den gesundheitlichen Zustand des Partners erhalten, wenn dies nicht in einer Vorsorgevollmacht geregelt ist“, erläuterte Grübel. Deshalb sei eine solide Vorsorge in jedem Alter wichtig. Die Vorsorge umfasse die Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht und eventuell einen Organspenderausweis.