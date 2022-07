Schwerpunkte

Großes Festwochenende mit Tag der offenen Tür zur Festigstellung des Johannesforums in Wendlingen

12.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Fertigstellung des neuen Gemeindezentrums und Unterstützungszentrums feiern Kirchengemeinde und Bruderhausdiakonie mit den Bürgern am Samstag und Sonntag.

Elemente aus der alten Johanneskirche findet man im Johannesforum wieder: wie der Glockenturm oder das Kreuz im großen Saal (Foto), wo es noch einiges zu tun gibt. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Nach nicht ganz zweijähriger Bauzeit werden das neue Gemeindezentrum und das Unterstützungszentrum der Bruderhausdiakonie am kommenden Wochenende eingeweiht. Für die evangelische Kirchengemeinde Wendlingen ist das „mit einem gewissen Neustart verbunden“, sagt Pfarrer Peter Brändle im Gespräch mit unserer Zeitung in der Vorausschau auf den bevorstehenden Einzug ins Johannesforum. Zum einen müssen sich die vielen Kirchengruppen in das neue Gebäude wieder einfinden, zum anderen kann die Kirchengemeinde neue Angebote machen. „Das Haus bietet tolle Möglichkeiten“, freut sich Pfarrer Brändle zum Beispiel auf das neue Gottesdienstformat „Kirche Kunterbunt“, für das neben der Kinderkirche, Horizonte-, Jugend- und Kinogottesdienste das Gebäude mit seinen Räumlichkeiten und technischer Ausstattung ideale Voraussetzungen hat. So kann nun im Anschluss an die unterschiedlichen Gottesdienste ein gemeinsames Essen angeboten werden, was durch die Küche im Forum erstmals ermöglicht wird.