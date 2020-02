Großer Holzeinschlag entlang des Oberboihinger Marbachs hat ernsten Hintergrund

Das Frühjahr ist Einschlag-Zeit. Momentan ist das überall zu beobachten, nicht nur in Oberboihingen. Doch dort fällt ein Kahlschlag besonders entlang des Marbachs auf. Riesige Berge von Stämmen zeugen davon (Foto links). Anlass für den massiven Holzeinschlag ist ein Pilz, der besonders Eschen befällt, genauer gesagt die Triebe. „Das Forstrevier in Denkendorf hat uns empfohlen, die Eschen aus Sicherheitsgründen einzuschlagen“, erklärt Jochen Hartmann von der Gemeinde Oberboihingen die Baumfällarbeiten. Eine beauftragte Fachfirma, die die Gemeinde beauftragt hatte, hat die Eschen seit Ende Januar im Bereich Weinbergweg/Wasserfall gefällt, 300 Festmeter Eschen allein am Marbach. Geringer ist der Schaden am Talbach, wo zehn Bäume hatten gefällt werden müssen. – Schuld an dem Eschentriebsterben ist ein Pilz mit dem harmlosen Namen Falsches weißes Stengelbecherchen. Dessen Sporen werden durch die Luft verbreitet und infizieren so zunächst die Blätter der Eschen. Kennzeichen für einen Befall ist ein verstärkter Austrieb, der eine verbuschte Krone zur Folge hat. Charakteristisch sind außerdem verwelkte und abgestorbene Blätter. Über die Blattstiele und Triebe breitet sich der Erreger bis in Äste und Holz der Bäume aus, was diese schwächt und für weitere Krankheitserreger anfällig macht. – Festgestellt wurde der Pilz bei einer Gewässerschau vor einem Jahr zusammen mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Esslingen. Bäume an nassen Standorten wie am Marbach sind von dem Befall besonders bedroht. Dort machen vor allem die Stammfußnekrose und Hallimasch zu schaffen. Dadurch wird die Standfestigkeit der Esche zunehmend herabgesetzt, womit die Verkehrssicherheit stark gefährdet ist, erläutert der Ortsbaumeister weiter. Weil sich der Pilz weit verbreitet hat, ist eine Bekämpfung des Eschentriebsterbens nicht möglich. Das noch brauchbare Holz soll laut Hartmann schon bald zum Verkauf aufbereitet werden. gki/Fotos: Einsele/Hartmann