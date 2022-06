Schwerpunkte

Großer Andrang beim Street-Food-Festival in Wendlingen

19.06.2022 14:45, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Noch bis zum Sonntagabend lockt in Wendlingen das Street-Food-Festival. Rund um den Markplatz verteilt stehen die mobilen Imbissbuden und locken mit reichhaltigem Angebot. Mehr Eindrücke finden Sie in unserer Bildergalerie.

Bei der Big-FM-Party wurde zur Musik der 90er Jahre gefeiert. Foto: Jüptner

WENDLINGEN. Eilig wird am Stand von CRICeCROC am Freitagabend noch schnell frischer Teig für die Panzerotti ausgerollt, eine apulische Köstlichkeit: Mit Käse und anderen Leckereien gefüllter Hefeteig, der frittiert wird. „Wir wurden echt überrannt, wir müssen den Teig für morgen schon verarbeiten“, freut sich Carmelo Savasta im kleinen Foodtruck, den er mit seiner Familie betreibt. Denn trotz hoher Temperaturen ist auf dem Martkplatz kaum noch ein Durchkommen beim Street-Food-Festival.

Nach einer pandemiebedingten Zwangspause zog es die Leute nun wieder in Scharen an. Das kulinarische Angebot reicht dabei von dicken Waffeln voller Softeis über indische Hausmannskost bis hin zu fetten Burgern mit regionalem Fleisch. Für letzteres nahmen die Besucher schon am Freitag bis zu 20 Minuten Wartezeit auf sich, doch es schien sich zu lohnen.

Frisch gestärkt durfte nach dem Essen bei der 90er Party mit DJ nochmal ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden. Am Sonntag locken beim Familiennachmittag verbilligte Preise und ein großes Kinderprogramm, musikalisch untermalt von Robin Henderson. Auch die Wirte bieten die Tage über Abwechslung auf der Speisekarte. So stehen für Sonntag bei Carmelo bereits frittierte Garnelen und Fisch auf der Speisekarte.