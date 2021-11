Schwerpunkte

Großer Andrang bei Impfaktion in Wendlingen

29.11.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Am Samstag bildete sich rund um den Treffpunkt Wendlingen eine lange Schlange von Impfwilligen. Da die Anmeldung jedoch vorher online erfolgte, war die Wartezeit auf die Impfung recht kurz.

Die Schlange der Impfwilligen ging um das Treffpunkt-Gebäude herum. Foto: Krytzner

WENDLINGEN. Jeder Tag bringt derzeit neue Höchstwerte, die vierte Coronawelle überrollt Deutschland. Das war für die Ärzte Dr. Johannes Stirnkorb, Oberarzt Notfallaufnahme an der Medius-Klinik in Nürtingen, Dr. Cordula Flad, Hausärztin in Wendlingen und Dr. Frank Mürdel, Oberarzt Notfallmedizin am Klinikum Stuttgart, Grund genug, am letzten Samstag im Treffpunkt Stadtmitte eine Impfaktion auf die Beine zu stellen. „Wir wollen möglichst viele Menschen schützen, damit die vierte Welle gebrochen werden kann“, betonte Notarzt Johannes Stirnkorb.