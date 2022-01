Schwerpunkte

Große Wendlinger Kurve: Stellungnahme zu Plänen nicht in Präsenz

27.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Betroffene können sich bis zum 25. Februar schriftlich äußern.

OBERBOIHINGEN/WENDLINGEN. Der Bau der Großen Wendlinger Kurve scheint näher zu rücken. Zumindest sind nun die Einwendungen der vom Bau betroffenen Bürger und Kommunen geprüft und entsprechende Stellungnahmen der DB Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm ausgearbeitet.

In einem Planfeststellungsverfahren steht dann als nächster Schritt ein Erörterungstermin an, bei dem wiederum die vom Bauprojekt Betroffenen, also Bürger, Behörden und Kommunen, auf die Stellungnahmen reagieren können. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte, wird der Erörterungstermin nicht, wie sonst üblich, als Präsenzveranstaltung stattfinden, sondern es wird eine Online-Konsultation ermöglicht. Der Grund für dieses Vorgehen ist die Corona-Pandemie.

Bei der Online-Konsultation können all jene, die Einwendungen erhoben haben, die Erwiderungen der DB Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm in einem geschützten Bereich im Internet einsehen. Die Zugangsdaten übermittelt das Regierungspräsidium durch individuelle Benachrichtigung. Dieser Benachrichtigung wird auch die Erwiderung der DB beigefügt. Die am Verfahren Beteiligten und die Einwender erhalten die Gelegenheit, sich zu der Erwiderung der DB bis einschließlich Freitag, 25. Februar, schriftlich oder elektronisch zu äußern.