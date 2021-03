Schwerpunkte

Großbrand mit Millionenschaden

18.03.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Wernau ging in den frühen Morgenstunden am Mittwoch eine Lagerhalle von Bosch Junkers in Flammen auf

Am Mittwochmorgen ging gegen 0.45 Uhr der Brandmelder in einer Fertigungshalle der Firma Bosch in Wernau los. In einer Fertigungshalle war ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden liegt in Millionenhöhe. Für die Feuerwehrleute vor Ort stellte sich der Brand als Flammeninferno heraus.

Der Feuerschein und die Rauchwolke waren weit über Wernau hinaus sichtbar. Fotos: Jüptner

WERNAU. „Als ich zur Haustür herauskam, konnte ich schon den Feuerschein sehen. Da wusste ich: es wird eine lange Nacht“, sagt Köngens Feuerwehrkommandant Marc Englisch. Und es wurde eine lange Nacht, denn die Köngener, die mit zwei Fahrzeuge vor Ort waren, konnten kamen erst gegen 8 Uhr morgens vom Einsatz zurück. Noch später dran waren die Feuerwehrleute der Wendlinger Wehr. Um 10 Uhr verließen sie den Einsatzort. Und auch Michael Gau, der den Brand schon von Wendlingen aus sehen konnte, dachte sich auf der Fahrt nach Wernau: Die Nacht könnte rum sein.