Griff in die Rücklagen notwendig

23.09.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Kämmerin Vanessa Kaiser legte in Oberboihingen den Finanzzwischenbericht vor

Mit der finanziellen Situation der Gemeinde Oberboihingen befassten sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Zufrieden waren sie nicht. Ein dickes Loch reißt die Gewerbesteuerrückzahlung an einen großen Betrieb in Kassen der Gemeinde.

Die Brücke in der Burghofstraße ist in keinem guten Zustand. Der Neubau wird nächstes Jahr angegangen. Foto: sg

OBERBOIHINGEN. Nein, zufrieden waren die Gemeinderäte nicht so recht mit dem Finanzzwischenbericht. Und so richtig viel Optimismus strahlte Kämmerin Vanessa Kaiser daher auch nicht aus, als sie das Werk vergangenen Mittwoch vorlegte. Denn statt der 2,2 Millionen Euro, die im laufenden Haushalt an Gewerbesteuereinnahmen eingeplant waren, rechnet Kämmerin Vanessa Kaiser nur noch mit 800 000 Euro. Da tut sich also ein Defizit von 1,4 Millionen Euro auf. Ein dicker Batzen.