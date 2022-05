Schwerpunkte

Graffiti in Wendlingen

17.05.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Wochenende konnten elf Jugendliche die Rückseite der Wendlinger Sporthalle Im Grund mit diversen Graffiti verschönern. Dabei entstanden richtige Kunstwerke.

Das Sprayer-Team vom Wochenende bestand aus Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren; links: Lehrer Christian Pomplun. Fotos: Georgi

WENDLINGEN. Einmal nach Herzenslust eine richtig große Wand besprühen – ein Traum. Für elf Jugendliche ging dieser Traum am Wochenende in Erfüllung. Sie konnten die Rückseite der Turnhalle Im Grund in Wendlingen verschönern. Organisiert hatten diesen Workshop die vier Jugendhäuser in Wendlingen, Köngen, Oberboihingen und Unterensingen. Als Lehrmeister konnten die Jugendhäuser Christian Pomplun gewinnen.