Schwerpunkte

Gottesdienst im Grünen

13.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN-BODELSHOFEN (pi). Die evangelische Kirchengemeinde und „De Selle“ – die kleine Besetzung von D’LauterBläser – laden am kommenden Sonntag, 16. August, 10.45 Uhr, zum Gottesdienst im Grünen auf den Platz vor der Jakobskirche in Bodelshofen ein. Da aus bekannten Gründen nur in kleinen Gruppen geprobt und gespielt werden darf, haben De Selle zugesagt, den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Peter Brändle zu gestalten. Die Predigt steht unter dem Motto „Perfekt aber lieblos – von schönen Fassaden und brüchigen Fundamenten“. Musikalisch werden weltliche, volkstümliche und kirchliche Lieder zu Gehör gebracht (Bitte eigene Sitzgelegenheit mitbringen).