Glyphosat ist noch nicht ganz verbannt

11.09.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Wendlinger Gemeinderäte wollen mehr Umwelt- und Artenschutz, die Wege zu diesem Ziel werden unterschiedlich definiert

Das Thema Glyphosat kommt nicht aus den Meldungen. Die Bundesregierung will es ab 2023 verbannen. In Kirchheim will die Stadt nun auch Pächtern städtischer Flächen den Einsatz des Herbizids verbieten. Und Wendlingen?