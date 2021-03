Schwerpunkte

Gleich im ersten Wahlgang gewählt

16.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Wendlinger Leiter der Polizei wird Bürgermeister in Holzmaden

Holzmaden hat einen neuen Bürgermeister: Florian Schepp. Foto: Brändli

WENDLINGEN/HOLZMADEN. Am Wahlsonntag waren die Holzmadener gleich zwei Mal zum Urnengang aufgerufen. Neben ihrer Stimme zur Landtagswahl hatten es die Holzmadener in der Hand, die Weichen für die kommenden acht Jahre an der kommunalen Verwaltungsspitze neu zu stellen. Mit 78,6 Prozent setzte sich der Kirchheimer Florian Schepp souverän gegen seine drei Mitbewerber durch. Schepp ist Leiter des Polizeipostens in Wendlingen, dessen Stelle nun neu besetzt werden muss.